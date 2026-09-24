Paura ad Arzachena, incendio alle spalle di un ristorante

L’incendio nelle campagne di Arzachena.

Momenti di apprensione nel territorio di Arzachena per un incendio divampato pochi minuti fa lungo la strada che conduce in località La Punga vicino a Santa Teresina. Le fiamme si sono sviluppate esattamente alle spalle del ristorante La Vecchia Costa, attirando l’attenzione dei passanti e dei residenti nella celebre località della Costa Smeralda.

Rapido l’arrivo dei vigili del fuoco.

L’immediato allarme ha permesso un tempestivo intervento sul posto. Le squadre dei vigili del fuoco, supportate dai volontari della Protezione Civile, sono intervenute con rapidità riuscendo a circoscrivere e domare il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente. Grazie alla tempestività delle operazioni di spegnimento, le fiamme sono state spente in tempi brevi e la situazione è tornata sotto controllo.

Nessun danno alle persone e alle strutture adiacenti.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni a cose o strutture, e l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze ben più gravi per il territorio circostante. La situazione viaria è tornata regolare e gli operatori stanno completando le ultime fasi di bonifica dell’area.

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