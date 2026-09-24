C’è la riunione, servizi ridotti al Comune di Tempio Pausania

Servizi ridotti al Comune di Tempio Pausania.

Servizi demografici temporaneamente ridotti nel pomeriggio di giovedì 24 settembre nel Comune di Tempio Pausania. La limitazione è legata alla riunione sindacale prevista nella stessa giornata e interesserà le attività ordinarie degli uffici.

Durante il pomeriggio, gli Uffici Demografici garantiranno esclusivamente i servizi essenziali, così da assicurare comunque la gestione delle pratiche che non possono essere rinviate. In particolare, saranno assicurate le comunicazioni di nascita e le comunicazioni di decesso. Per queste necessità sarà operativo lo Sportello numero 10.

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L’amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a tenere conto della temporanea riduzione dei servizi e a considerare la possibile limitazione delle attività degli uffici nel corso del pomeriggio. La normale operatività sarà quindi condizionata dalla riunione sindacale in programma.

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