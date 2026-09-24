C’è la riunione, servizi ridotti al Comune di Tempio Pausania

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24 Settembre 2026

di Pietro Serra

Servizi ridotti al Comune di Tempio Pausania.

Servizi demografici temporaneamente ridotti nel pomeriggio di giovedì 24 settembre nel Comune di Tempio Pausania. La limitazione è legata alla riunione sindacale prevista nella stessa giornata e interesserà le attività ordinarie degli uffici.

Durante il pomeriggio, gli Uffici Demografici garantiranno esclusivamente i servizi essenziali, così da assicurare comunque la gestione delle pratiche che non possono essere rinviate. In particolare, saranno assicurate le comunicazioni di nascita e le comunicazioni di decesso. Per queste necessità sarà operativo lo Sportello numero 10.

L’amministrazione comunale invita pertanto la cittadinanza a tenere conto della temporanea riduzione dei servizi e a considerare la possibile limitazione delle attività degli uffici nel corso del pomeriggio. La normale operatività sarà quindi condizionata dalla riunione sindacale in programma.

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