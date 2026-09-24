Screening gratuito dell’udito a Olbia, cosa c’è da sapere

Una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute dell’udito è in programma a Olbia.

Venerdì 25 settembre, nell’area antistante la sede dei Servizi sociali di via Perugia, a Olbia, si svolgerà lo screening audiometrico gratuito “Ascoltami”. L’iniziativa è organizzata da Jesurum-Leoni Comunicazione con il patrocinio del Comune di Olbia e permetterà a chiunque sia interessato di sottoporsi gratuitamente a un controllo dell’udito. In particolare, le visite saranno disponibili nella mattinata, dalle 9:30 alle 13, e nel pomeriggio, dalle 14 alle 17:30. Non è previsto alcun costo per i partecipanti. L’appuntamento punta a promuovere l’importanza della prevenzione e a favorire una maggiore attenzione verso eventuali problemi legati all’udito, che possono incidere sulla qualità della vita e sulle relazioni sociali.

Le parole dell’assessore.

“La nostra amministrazione riconosce e promuove la tutela della salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della comunità”, ha sottolineato l’assessore ai Servizi alla persona Simonetta Lai. Secondo l’assessore, iniziative di questo tipo possono contribuire alla prevenzione di patologie con un forte impatto sociale e aiutare a migliorare la qualità della vita. Particolare attenzione viene posta anche alle conseguenze che i problemi uditivi possono avere sulla vita quotidiana. “Prevenire problemi all’udito significa evitare l’isolamento che può portare questo tipo di problematica alle persone che ne sono affette”, ha aggiunto Lai, invitando gli interessati a partecipare alla giornata di screening.

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