Vaccinazione da record.

Sono state 365 le dosi di vaccino anticovid somministrate nella giornata del 26 aprile, a Palau. Una vera e propria performance da record che ha coinvolto tutti i soggetti fragili presenti in paese, alcuni ultraottantenni impossibilitati nella sessione precedente e la totalità over 70. Un lavoro svoltosi con ritmo incessante per 8 ore di fila da parte del personale di Ats Sardegna.

Una risposta importante da parte della popolazione che ha risposto con entusiasmo. Una performance vaccinale che si è completata con la vaccinazione domiciliare di 22 persone allettate. Un evento, quest’ultimo, realizzatosi grazie alla disponibilità del dottor Andrea Sanna e dell’infermiera professionale, nonché assessore del Comune di Palau, Paola Esposito, che hanno prestato la loro opera come volontari.

(Visited 205 times, 241 visits today)