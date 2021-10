Addio a Zaira Luciano.

Non ce l’ha fatta Zaira Luciano, la 21 enne di Palau, vittima il 10 ottobre scorso di un grave incidente stradale a Baunei. La giovane era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Nuoro, dove questa mattina è arrivata la tragica notizia.

Il giorno dell’incidente, la ragazza viaggiava su un quad condotto da un amico come passeggera, quando questo è precipitato da una scarpata per circa venti metri. La giovane è stata trasportata al San Francesco di Nuoro e le sue condizioni, da subito sembrate da subito gravissime, sono peggiorate negli ultimi giorni, a causa delle ferite riportate.

La scomparsa di questa ragazza piena di vita, che amava le escursioni e condivideva la sua quotidianità sui social, ha amareggiato in tantissimi oggi in Gallura. Raccontava con gli occhi spensierati di una 21 enne che si stava affacciando alla vita, un mondo fatto di amici e viaggi che amava condividere con chi la seguiva, trasmettendo sempre il buon umore. Ma anche di moda, perché Zaira era bellissima e per questo motivo stava cominciando a muovere i primi passi a livello locale come modella.

Si era diplomata all’istituto alberghiero di Arzachena e si era iscritta all’Università di Sassari, ma ha dovuto interrompere gli studi, a causa di alcuni problemi di salute. A dedicarle parole di cordoglio anche il parroco di Palau don Paolo Pala. “Un messaggio che mai avrei voluto scrivere – commenta il sacerdote -. In questo momento è doveroso condividere il dolore immenso dei genitori Marco e Paola Luciano con un grande senso di rispetto, vicinanza, affetto e possibilmente preghiera, anche se la fede può essere messa a dura prova. Il Signore ci aiuti ad essere prossimi dei nostri giovani. Un abbraccio fin Lassù alla giovane Zaira”.

Anche l’amministrazione comunale di Palau si è stretta attorno al dolore dei famigliari della ragazza. “Anche noi come tutta la comunità siamo sconvolti – dichiara -, senza parole e increduli per questa triste notizia. Sono cose che non vorremmo mai apprendere; ci lacerano dentro, stringono il cuore e bloccano il respiro come un forte pugno allo stomaco. Ci stringiamo attorno ai genitori in un caloroso abbraccio di cordoglio”.