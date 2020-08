Il nuovo catalogo di Artigianato Pasella.

Ambasciatori del bello della Sardegna. Con la passione e quel po’ di testardaggine che serve. Ogni giorno, dal 1972, per abbellire, impreziosire e rendere uniche le case, con il respiro tipico della nostra isola, che tutti ci invidiano. È la missione dell’Artigianato Pasella, la storica attività con sede in Gallura, nata a Calangianus e con diversi punti vendita diffusi sul territorio. Pasella da anni è sinonimo di ricercatezza e tradizione, di unicità e creatività. La si conosce da sempre per i suoi filati e le sue ceramiche, per il suo sughero ed i suoi gioielli. Da quest’anno ha ampliato il suo ricco catalogo con soluzioni, prodotti e progetti su misura rivolti anche all’arredo di hotel, B&B, ristoranti e agriturismi e a disposizione di architetti e designer.

Il bello di Artiginato Pasella è riuscire a realizzare i sogni degli operatori, con la cura e l’attenzione che richiedono e rispondendo alle esigenze degli ambienti e dei clienti. Artiginato Pasella ci riesce grazie ai suoi tessuti tradizionali e ricamati, alle ceramiche personalizzate o ai dettagli in legno ed in sughero.

I tessuti tradizionali danno da sempre un tocco unico alle camere da letto di un hotel o di un’altra struttura ricettiva ed uno stile studiato su misura, partendo dai cuscini, spesso punto focale della stanza. Sui tessuti poi è disponibile la personalizzazione con loghi e monogrammi attraverso ricamatrici industriali, ideali su spugne e tessuti a nido d’ape.

Ma è possibile anche pensare a dei tessuti a sublimazione, ovvero stampati per garantire la migliore resa cromatica, una maggiore fedeltà ai dettagli e un ottimo rapporto qualità prezzo. Più resistenti e quasi totalmente anti macchia e anti grinza, sono le tovaglie in sublimazione, che consentono di creare una mise en place originale, garantendo allo stesso tempo una grande praticità e allegria.

Poi ci sono le ceramiche personalizzate, con stampe digitali che permettono di realizzare un numero di pezzi maggiore abbattendo i costi e garantendo una maggiore precisione. Mentre set colazione, set bagno e posa cenere sono personalizzabili anche in quantità ridotte. Infine, l’attenzione per il legno ed il sughero. Taglieri, specchi e mensole sono realizzati con i legni tipici della macchia mediterranea. Il sughero è il materiale che racconta meglio la Sardegna, malleabile e versatile, con il quale vengono realizzati vassoi per servire carni, formaggi e frutta.

Artigianato Pasella

Tel. 079 661381; info@artigianatopasella.com











(Visited 23 times, 26 visits today)