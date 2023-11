Il presepe sardo coi costumi tradizionali, il progetto di Artigianato Pasella

Il presepe sardo su Artigianato Pasella.

Il presepe non manca mai nelle case degli italiani a Natale e nemmeno in Sardegna. Una tradizione che non si spegne mai, anzi, incontra sempre più appassionati alla ricerca di presepi d’autore, realizzati nelle botteghe locali.

Per questo motivo Artigianato Pasella, storica azienda di Calangianus, ha lanciato per Natale una collezione di statuette in ceramica realizzata da Raffaello Sanfilippo, un noto artigiano di Cagliari che ha realizzato la Natività vestendo Giuseppe e Maria con i tradizionali abiti sardi.

In ogni creazione in vendita da Artigianato Pasella, la Sacra Famiglia diventa vicina a noi, rappresentati come una tradizionale famiglia sarda nuragica, dove non solo gli abiti, ma anche i dettagli nel presepe sardo richiamano la tradizione rurale delle campagne dell’Isola.

La scelta dei laboratori Sanfilippo è stata selezionata con cura, poiché sono pionieri delle ceramiche dal 1968 e le loro creazioni sono caratterizzate da grande realismo e si pongono in sintonia con la mission di Artigianato Pasella, dove ogni prodotto artigianale venduto racconta la nostra Sardegna.

Le statuette si possono trovare sia nei negozi fisici che sull’e-commerce di Artigianato Pasella, al seguente link. Ogni scultura in ceramica è rappresentata con una stilizzazione dei costumi sardi, per rappresentare ogni territorio dell’Isola. Le dimensioni vanno dai 6 ai 20 centimetri, ma possono essere realizzate anche su richiesta dell’acquirente. Gli ordini fatti entro le 11 del mattino vengono evasi il giorno stesso, dunque è possibile avere la merce entro poche ore dall’acquisto.

