In Gallura le migliori scuole per trovare lavoro sono a Olbia

Quali sono le migliori scuole a Olbia e in Gallura.

Quali sono le scuole di Olbia e della Gallura che offrono maggiore possibilità di trovare lavoro? E quali sono quelle che garantiscono un impiego coerente con il titolo di studio? È uscita la nuova edizione del report annuale Eduscopio della Fondazione Agnelli.

La Gallura ha diversi istituti superiori, dove la città più ricca per quanto riguarda le opportunità formative per numero di scuole è Olbia. Seguono Tempio, La Maddalena, Arzachena, Palau, Buddusò e Oschiri. Eduscopio divide gli indirizzi in Tecnico – Economico; Tecnico – Tecnologico; Professionale – Servizi e Professionale – Industria e Artigianato.

Le migliori scuole del ramo ”tecnico-economico” a Olbia e Gallura.

In Gallura la migliori scuola dell’indirizzo tecnico-economico, secondo Eduscopio, è il Dionigi Panedda di Olbia. Questo dato viene spiegato in base alla maggior percentuale degli studenti che trovano lavoro almeno sei mesi entro i due anni dal diploma. La percentuale all’istituto di via Mameli di chi ha trovato un impiego è del 45%. Hanno dovuto attendere 263 giorni per il primo contratto il loro lavoro è il linea con il titolo di studio nel 32.99% dei casi. Questo si spiega nella presenza di indirizzi di tipo turistico e commerciale. Tuttavia, la percentuale dei diplomati in regola è solo del 35.5% contro il 45.7% dell’istituto Falcone-Borsellino di Palau, che raccoglie perfomance migliori rispetto alla scuola olbiese.

Le migliori scuole dell’indirizzo tecnico-tecnologico in Gallura.

È ancora una scuola di Olbia a trionfare per quanto riguarda la qualità delle scuole. Per il ramo tecnico-tecnologico il migliore istituto è Attilio Deffenu, con 33% dei diplomati che trovano lavoro entro i due anni dalla maturità. La coerenza tra lavoro e titolo di studio è però del 13.11%. La percentuale dei diplomati in regola è la più alta, ovvero del 45.9%, rispetto all’altro istituto del medesimo indirizzo, ovvero il Falcone-Borsellino di Palau.

Le migliori scuole dell’indirizzo professionale.

In Gallura ci sono soltanto due scuole con l’indirizzo professionale, a Olbia e Arzachena. Lo studio Eduscopio segnala l’istituto Costa Smeralda (ad Arzachena) e Amsicora di Olbia. Il primo offre percorsi di studio di servizi alberghieri e ristorazione, mentre il secondo è un istituto tecnico (1 corso) e professionale (2 corsi).

Secondo Eduscopio l’istituto olbiese ha il maggior numero di diplomati in regola, con il 31,8%. L’indice di occupazione a due anni dal diploma è del 53% e la coerenza tra diploma e impiego è del 45.8%. La percentuale all’alberghiero di Arzachena è del 45.15 degli occupati e il 60.64% degli studenti che trovano un’occupazione coerente con il loro diploma.

