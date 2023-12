L’Epifania al Centro: “Andiamo su di giri” al Centro Commerciale Olbia Mare

“Andiamo su di giri”, raduno di tuning al centro commerciale Olbia Mare

Sabato 6 gennaio dalle ore 10:00 fino alle 19:00, il Centro Commerciale Olbia Mare gestito da Nhood Italy, accoglie l’evento raduno di tuning “Andiamo su di giri” presso i parcheggi del primo piano. In questa occasione, il Centro Commerciale si trasforma per la prima volta in un grande palcoscenico dedicato agli amanti delle due e quattro ruote: un luogo in cui passione e amicizia si mescolano per dare vita a un grande spettacolo per l’Epifania dei visitatori del Centro Commerciale Olbia Mare.

L’evento nasce dalla collaborazione con diversi club di tuning del territorio e nello specifico il Karalis Tuning Club, Liberty Night Racing, Gallura Static Crew e East Coast Cars Club Sardegna. L’evento si sviluppa mediante l’iscrizione di auto d’epoca, auto customizzate e moto dalle ore 10:00 alle 13:00; dalle 15:00 inizieranno le valutazioni delle varie categorie di auto e moto e a seguire le premiazioni.

All’evento hanno partecipato offrendo il loro concreto contributo anche l’emittente radiofonica locale Radiolina e Spazio Conad del Centro Commerciale Olbia Mare attraverso l’imprenditore Franco Fois.

Anche attraverso iniziative come questa, Nhood in Sardegna prosegue il suo impegno nella valorizzazione della rete di relazioni intessute con le associazioni dei territori in cui opera, e offre un capillare ventaglio di servizi, inclusa una ricca proposta commerciale. Nhood abbraccia e fa propria la strategia delle 3P, che massimizza tre distinte direttrici (il Pianeta, le Persone e la Prosperità), cercando di creare all’interno dei suoi Centri luoghi di vita, cultura, felicità e benessere. L’obiettivo ancora una volta è quello di abbracciare tutte le possibili categorie di visitatori offrendo a tutti un ricco programma di eventi.

E proprio per questo che, oltre l’evento raduno di tuning nei parcheggi del 1°piano, Nhood ha voluto sviluppare lo stesso giorno anche un evento per i più piccoli; all’interno della Galleria, nell’area eventi dalle ore 17:00 alle 19:30, ci sarà una festa in maschera, caccia al tesoro con la Befana, baby dance e sculture di palloncini!

“La nostra missione è di rendere i nostri Centri non solo dei luoghi di ritrovo, shopping, divertimento, ma luoghi su misura e adatti a grandi, ragazzi e bambini, e dove poter passare un po’ di tempo lontano dagli impegni quotidiani” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

