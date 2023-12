La Asl Gallura garantirà anche a gennaio i controlli dei micologi sui funghi

La Asl Gallura insiste perché vengano controllati i funghi e garantisce il servizio dei micologi anche per il pese di gennaio. Arriva una proroga per l’apertura dell’ufficio dell’Ispettorato micologico del servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione, inserito nel Dipartimento di Prevenzione area medica. Anche a gennaio il servizio sarà usufruibile gratuitamente con accesso diretto, senza attese, sia a Olbia sia a Tempio. Gli esperti saranno a disposizione per esaminare i funghi da portare sulle tavole e valutare la loro commestibilità.

A Olbia l’ufficio è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 13 nell’area della struttura sanitaria San Giovanni di Dio con ingresso da via Borromini (telefono 0789 552153). A Tempio Pausania la sede è quella dell’Hospice Asl Gallura in via Limbara 60 (telefono 079 678333): l’apertura anche in questo caso è garantita il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

L’appello della Asl

“L’Ispettorato Micologico ricorda agli utenti che è importante sottoporre al controllo tutti i funghi raccolti o ricevuti in regalo. Solo il micologo, infatti, con l’osservazione e le sue competenze specifiche in materia, può determinare la commestibilità o la tossicità – spiegano -. Sono pertanto assolutamente da evitare i metodi di riconoscimento non scientifico o, peggio ancora, è assolutamente sconsigliato fidarsi del sentito dire. Nel caso di esemplari mal conservati, non commestibili o tossici, il micologo tratterrà il raccolto per predisporne la distruzione. I micologi si occuperanno anche del controllo e della certificazione sanitaria obbligatoria per legge dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita e alla somministrazione.

