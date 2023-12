Presto i lavori a Piazza Mercato a Olbia.

Il Comune di Olbia ha chiuso il contenzioso con la ditta incaricata al progetto e finalmente piazza Mercato sarà riqualificata. L’area oggi rappresenta una grossa ferita per il centro storico, a causa del degrado non solo della struttura, ma anche per la presenza di senzatetto e spacciatori.

Ma la piazza tra non molto tempo diventerà bella, con molto verde e colorata, come è previsto nel rendering proposto dal concorso di idee “Coloriamo piazza Mercato” avviato nel 2018. Il sindaco Settimo Nizzi ha fatto sapere che la piazza è stata ripulita soprattutto nell’area sottostante, dove ci sono i parcheggi mai entrati in funzione.

La piazza Mercato, realizzata nei primi anni Duemila, sarà completamente riqualificata e ci saranno anche le telecamere. Dietro il piazzale ci sarà anche il nuovo teatro Astra, la cui progettazione è in corso. “Non soltanto sarà fatta la parte estetica in superficie, ma anche saranno finiti i parcheggi sotto, con tutta la messa a norma- dichiara il sindaco – e verrà dato l’incarico di progettazione. Abbiamo l’idea di come sarà realizzata la nuova piazza, che è quella che ha vinto il concorso. Poi ovviamente i progettisti potranno attuare alcune modifiche”.

