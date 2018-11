Da Siennas il concept store esclusivo di Olbia.

Sono oggetti che parlano. Complementi che trasmettono un’emozione. Ma anche arredamento speciale, esclusivo, raffinato, ricercato. Per chi vuole distinguersi. Per chi capisce l’importanza del bello. E che il bello non è solo un’espressione. Ma un modo di essere, che dona armonia e che racconta qualcosa di se stessi.

E Siennas, il concept store di arredamento esclusivo che si trova a Olbia, vuole prima di tutto raccontare. Una storia. Quella dei suoi artigiani, dei suoi sarti, dei suoi maestri ceramisti, dei suoi designer, ricercati e selezionati in tutta la Sardegna per un’esperienza unica. Nulla di quello che avete già visto troverete da Siennas. Solo arredamento e complementi per pochi. In grado di impreziosire gli ambienti. Di una casa, come di un ufficio. Di dare calore dove serve. Di trasmettere stile dove occorre.

Siennas ricerca il meglio e lo mette a disposizione dei suoi clienti. Un pubblico attento e di fascia media, medio-alta. Siennas assiste, consiglia, studia. Soluzioni su misura per tutti. Anche a distanza. Per chi ha non ha la possibilità di recarsi di persona dello show room di Siennas. Anche a loro offre un servizio dedicato, Siennas. Completo. Assieme alla capacità di spedire le sue creazioni in tutto il mondo. Perché il bello, si sa, non ha confini.

