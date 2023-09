Fondi per due diversi progetti negli accordi tra Regione e Comuni

Due tappe ravvicinate che chiudono il percorso della programmazione territoriale in Gallura con la collaborazione tra Regione e Comuni. Dopo Aggius, che ha visto premiati 16 Comuni per aver chiuso l’Atto aggiuntivo al progetto “La Città di Paesi della Gallura” con 35 milioni di risorse aggiuntive, l’Assessore della Programmazione e del Bilancio Giuseppe Fasolino stamani a San Teodoro ha preso parte al tavolo di partenariato istituzionale e socioeconomico per la condivisione di un altro Atto aggiuntivo, stavolta all’accordo di programma del progetto di sviluppo “Monte Acuto, Riviera di Gallura: territori di eccellenza della Sardegna” (20 milioni di euro di risorse in aggiunta ai 17 milioni e mezzo iniziali).

Gli accordi tra Regione e Comuni della Gallura

Dieci i Comuni interessati: Alà dei Sardi, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri, Padru (Comuni della Comunità montana del Monte Acuto), Budoni, Loiri Porto Sa Paolo, San Teodoro, Golfo Aranci (i quattro dell’Unione dei Comuni Riviera di Gallura). Ammontano quindi complessivamente a 55 milioni di euro le risorse dlala Regione destinate ai Comuni attraverso gli Atti aggiuntivi.

“Oggi tagliamo un altro importante traguardo che testimonia la forte volontà della Regione di sostenere gli Enti locali nel portare a compimento quegli interventi di valore – ha detto l’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino -. Frutto della collaborazione tra Comuni, capaci di generare nuove opportunità di crescita, occupazione, sviluppo”. L’obiettivo è quello di “creare un sistema tra le Unioni di Comuni delle nostra isola con l’obiettivo finale, grazie ai interventi mirati, di combattere una delle piaghe più gravi, quella dello spopolamento”.

“Oggi – ha proseguito l’esponente della Giunta Solinas – raccogliamo i frutti dell’impegno profuso per dare corpo e anima ai progetti di rilancio dei territori. La forza che ha portato a questo risultato è stata l’unità, quella tra i vari Comuni e i vari sindaci, al di là del colore politico”.

