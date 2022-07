L’abbigliamento costoso della cantante Adele.

La cantante Adele si trova in vacanza con il suo fidanzato, l’agente sportivo Rich Paul, a Puntaldia. La 34enne, vincitrice del Grammy Awards, è stata immortalata, a San Teodoro, dai paparazzi mentre faceva un giro in barca per godersi la purezza delle acque galluresi.

Alla giovane, tuttavia, qualcuno si è permesso di farle i conti in tasca. Dalla maglietta Loewe x Paula’s Ibiza Shell che costa 1.290 euro, ai pantaloni da 850 euro. L’artista portava inoltre una borsa YSL Rive Gauche da 2.184 euro.