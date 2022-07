Il soccorso di un gabbiano in difficoltà in Costa Smeralda.

Un “povero gabbiano” con l’amo da pesca conficcato sotto l’ala è stato soccorso dalla conduttrice Simona Ventura, che in questi giorni si trova in Costa Smeralda per trascorre un periodo di vacanza.

“Storia di un gabbiano, che grazie ad un amo non riusciva più a volare. Salvato, ha ripreso la sua vita! Finita bene”, ha scritto la showgirl, che si trova nell’isola con il suo compagno Giovanni Terzi.