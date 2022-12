Babbo Natale in moto per portare i doni a San Teodoro

L’evento di Natale a San Teodoro.

A San Teodoro tanti Babbo Natale in sella alla loro moto porteranno dolci e regali ai bambini. L’evento MotoBabbo Natale torna anche nel 2022 e si terrà per diverse le frazioni del paese.

Venerdì 23 dicembre, vari bikers rigorosamente vestiti da Babbo Natale porteranno insieme ai loro bolidi, allegria e dolci e regali per i bambini. L’evento è stato patrocinato dal Comune di San Teodoro, coadiuvato dai Moto Club Teodorini, Gallura Custom e Terra Sarda, per promuovere il Natale nel migliore dei modi.

Meteo permettendo, la partenza della carovana natalizia avrà luogo alle ore 10 dalla zona artigianale da Gallura Custom. Successivamente dalle ore 11 si svolgerà un giro con le soste nelle frazioni di Monte Petrosu, Lu Fraili, L’Alzoni, Sitagliacciu, Lu Lioni, Suaredda piazzetta, Badualga, Straulas, Schiffoni con l’arrivo in piazza Gallura dove saranno presenti giochi ed attrazioni per i più piccoli e dolci a volontà.

Un modo per socializzare stare insieme e condividere le festività natalizie, in attesa poi della fine del 2022.

Tutti i bikers in sella alle loro moto sono invitati a partecipare.

