Muore nell’auto uscita di strada, tragedia a Buddusò

Grave incidente stradale a Buddusò.

Nella strada statale 389 “di Buddusò e del Correboi” un uomo è morto nel tardo pomeriggio a seguito di un grave incidente stradale. Secondo cause in corso di accertamento, un’auto ha sbandato autonomamente ed è uscita fuori di strada.

La dinamica e la vittima.

La vittima è Salvatore Vargiu, classe 1940, residente a Buddusò. L’uomo, a bordo di un fuoristrada, stava percorrendo la statale 389 in direzione Pattada, ma per cause da chiarire, ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un muretto, che ha provocato il ribaltamento del mezzo.

La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Buddusò. La circolazione è temporaneamente deviata sulla strada provinciale 10m. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

