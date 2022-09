Un bellissimo insegnamento dai piccoli a San Teodoro.

“Non inquinate”. I bambini lo scrivono sulla sabbia dopo aver raccolto con i genitori la spiaggia di La Cinta. Una lezione che viene dalle nuove generazioni, che hanno tanto da insegnare ai grandi vista la quantità dei rifiuti che i piccoli hanno trovato dopo una pulizia dell’arenile.

In uno dei paradisi più belli della Gallura infatti sono stati raccolti mozziconi, plastica, buste e tappi di bottiglia, oltre a cocci di vetro. Lo scatto, che ritrae i bambini con uno sguardo giustamente indignato, davanti ad una bellissima scultura di sabbia che ritrae una tartaruga e la scritta “San Teodoro, Non inquinate!” è diventata virale.

I bambini per poter giocare hanno dovuto ripulire la spiaggia dalla spazzatura di alcuni maleducati. Un messaggio che dovrebbe far riflettere e che si spera abbia insegnato una lezione di vita. “Prendiamo tutti delle sane abitudini in spiaggia e se possibile cerchiamo di ripulire quello che i maleducati hanno lasciato, le spiaggie sono un patrimonio di tutti, specialmente per i nostri figli”, ha detto il papà che ha condiviso lo scatto.