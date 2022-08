Le lamentele degli abitanti di San Teodoro.

Un carrello finisce nel fiume a San Teodoro. Lo segnalano i residenti, che lamentano certi episodi di maleducazione nel paese, soprattutto con l’arrivo del mese di agosto.

“Ma i controlli dove sono? – si chiede un abitante -. Per non parlare delle cicche nella spiaggia La Cinta”. Non è la prima volta che chi abita a San Teodoro denuncia episodi di inciviltà da parte di alcuni turisti, che soggiornano nel paese durante i mesi estivi.