Ancora da chiarire le cause dell’incidente a Cannigione. A bordo dell’auto c’erano tre persone

A Cannigione si ribalta un’auto con tre persone a bordo, un ferito nell’incidente finisce in ospedale. Verso le 5.30 di questa mattina i vigili del fuoco e il 118 sono dovuti intervenire nella strada tra Cannigione e Baia Sardinia. Sono andati lì per soccorrere tre persone che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda. Per cause ancora da verificare il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato.

Per uno degli occupanti è stato necessario il trasferimento all’ospedale di Olbia con un’ambulanza del 11. I vigili del fuoco di Arzachena si occupavano di sistemare l’auto e mettere in sicurezza tutta l’area.