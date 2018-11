A San Teodoro l’unica opera dell’architetto.

L’Istituto delle civiltà del mare di San Teodoro, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Sassari e con il Comune, organizza una giornata di studio dedicata al celebre architetto milanese Luigi Caccia Dominioni. A San Teodoro, infatti, risiede l’unica opera sarda progettata dall’architetto scomparso il 13 novembre del 2016.

La giornata si svolgerà a San Teodoro il prossimo 17 novembre presso la sala del Consiglio comunale in via Grazia Deledda. Nel corso del convegno, sarà possibile visionare anche gli elaborati del progetto dell’abitazione realizzata a San Teodoro da Caccia Dominioni, alla fine deglia anni 70. È prevista, inoltre, una visita guidata all’edifico che si trova in località Baia Salinedda.

(Visited 43 times, 43 visits today)