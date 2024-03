A San Teodoro c’è un milionario misterioso che ha vinto al 10eLotto

“Speriamo che si ricordi di noi”, dalla ricevitoria Sedda di San Teodoro arriva un messaggio al neo milionario. Ieri sera un anonimo cliente ha giocato un euro al gioco 10eLotto con le sue costanti estrazioni che arrivano ogni cinque minuti. Anche chi non gioca vede nelle tabaccherie quello scherma che sputa numeri. Oggi è arrivata la buona notizia. “Ci hanno comunicato che un fortunato cliente con una giocata da euro ha vinto un milione“, conferma il titolare della ricevitoria Antichi sapori di Renato Sedda. Ha puntato un euro e sono usciti tutti i 10 numeri che ha scelto: 3-11-15-21-35-46-63-65-72-90.

L’attività si trova in zona “La traversa“, decentrata rispetto all’altra ricevitoria nel cuore di San Teodoro. Siamo in bassa stagione e questo fa ben sperare il titolare. “In questo periodo c’è un bassissimo afflusso di turisti e questo vuol dire che quasi sicuramente quel milione di euro va a qualcuno del posto – commentano -. Questo non può che farci piacere”. Il fatto che possa essere qualcuno del posto a portarsi a casa un milione di euro fa sperare che abbia voglia di condividere la gioia. Magari con la ricevitoria che molti chiamano “Le mimose”, quella che gli ha permesso di mettere a segno un colpaccio da un milione.

