Vinto un milione di euro a San Teodoro con il 10eLotto.

La fortuna ha baciato un fortunato giocatore di San Teodoro. Con solamente un euro giocato, è riuscito a centrare un 10 da 1 milione di euro, diventando così il vincitore di una delle somme più alte mai assegnate in un concorso di questo genere.

Il concorso del 10eLotto ha visto la distribuzione di premi consistenti in tutta Italia, con quasi 24 milioni di euro assegnati in questa ultima estrazione. Un dato che conferma l’interesse sempre vivo dei giocatori per questo gioco, che da inizio anno ha già distribuito oltre 834 milioni di euro in premi.

La speranza di vincere una somma importante con una piccola puntata è ciò che spinge tantissimi italiani a provare la fortuna con il 10eLotto, un gioco che continua ad appassionare e a regalare emozioni forti a chi decide di tentare la sorte.

