L’evento a San Teodoro.

La musica va in scena a San Teodoro con il Cala D’Ambra Music Festival, dal 18 giugno al 1 settembre, con un calendario ricco di concerti gratuiti. Il successo della scorsa stagione ha incoraggiato gli organizzatori a rilanciare un cartellone di tredici concerti.

A organizzare l’evento l’associazione culturale La Jaccia di San Teodoro, che ha fissato come prima data il prossimo 18 Giugno con le Balentes protagoniste di Inghirios, che rappresenta un ritorno in grande stile del gruppo. Un progetto forte, raffinato, identitario e universale. Liriche che raccontano di antichi saperi e di antiche consuetudini, testi e musiche per non dimenticare e per guardare avanti. Ogni brano è una narrazione, un’onda di voci e di gesti, un insieme coeso di suoni e armonie.

“Condividiamo storie popolari racchiuse in un racconto che cambia voce e ambientazione – dicono le Balentes – intrecciando tradizioni e lingue diverse dal tabarchino, al barbaricino e al campidanese, che rivelano la magia della Sardegna”. Dieci brani originali e un omaggio ad Andrea Parodi con la rivisitazione del brano Pandela, compongono questo intenso progetto ricco di sonorità mediterranee e raffinati arrangiamenti che accompagnano la straordinaria vocalità delle tre Balentes. Trovano spazio anche alcune rivisitazioni di brani del repertorio storico delle Balentes.

Il Cala D’Ambra Music Festival, accoglierà anche firme illustri della scena artistica e musicale: Il Rall Septet di Claudio Sanna, gli Argia di Albero Balia e Enrico Frongia, Moses Concas, Matteo Leone, Yanara Mc Donald y Tumbao de Primera, Francesca Corrias & Sunflower, il Teatro di Sardegna di Gianluca Medas, il concerto di Ferragosto con l’Orchestra Battisti. L’evento abbraccia e integra in un unico appuntamento estivo anche il “Festival Blues di San Teodoro” stabile riferimento sulla Costa Orientale del circuito del Blues che gradualmente si sta sviluppando in Sardegna da Narcao, Porto Ferro, Aglientu, San Teodoro, fino a Porto Pollo.

Al Cala D’Ambra Music Festival il Blues diventa spettacolo con la Blue Cat Band, di Francesco Piu, Matteo Leone, Jane Jeresa, Chico Gomez, Corus Serrano e con il prezioso sostegno della “BlueSunsweet Band”, band composta da Jimmy Solinas, Fabrizio Leoni, Cisco Ogana e Carlo Sezzi da anni impegnato nel circuito live del blues in Sardegna . La terrazza dell’Esagono ospiterà una stagione live di tutto rispetto, il mare di Cala D’Ambra e la spiaggia faranno da cornice perfetta ai tredici concerti con ingresso gratuito e inizio alle ore 18. E’ consigliata la prenotazione.