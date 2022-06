Il lutto per la morte di Giampiero Achenza.

Lutto a Olbia per la morte di Giampiero Achenza, l’imprenditore 82enne ex titolare dell’Olbicar. L’anziano lottava da qualche mese contro una leucemia mieloide acuta. I funerali si terranno questa sera, a Roma, nella chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù. Venerdì a Olbia si terrà invece la commemorazione all’interno del padiglione Olbicar.

Originario di Tempio Pausania, lascia la moglie Patrizia e due figli, Virginia ed Edoardo, giovani imprenditori della tecnologia e della moda. Per anni Achenza è stato l’unico concessionario Porsche, Audi e Volkswagen. Nonostante fosse in pensione, coltivava il sogno di trasformare le terre di famiglia in vigneti per produrre vini bianchi e rossi.