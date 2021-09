A San Teodoro nascono le consulte delle frazioni.

A San Teodoro nascono le consulte delle frazioni. Uno strumento di partecipazione popolare voluto dalla giunta guidata dalla sindaco Rita Deretta. Un modo per coinvolgere direttamente i cittadini di un territorio geograficamente estremamente frammentato, così da meglio rappresentare le istanze degli abitanti delle numerose frazioni che compongono San Teodoro.

Per poter diventare una realtà ogni consulta necessita di un presidente e di un segretario. I moduli per presentare la candidatura sono presenti sul sito istituzionale del Comune di San Teodoro. I presidenti delle consulte rimarranno in carica per 12 mesi dell’elezione.

