Rubato a San Teodoro un mezzo per l’assalto al portavalori

Un furgone Iveco Daily in fiamme ha permesso l’assalto al portavalori lungo la Carlo Felice: era stato rubato a San Teodoro. Il commando entrato in azione poco prima delle 8 al chilometro 170 della superstrada, all’altezza di Giave, aveva cominciato nei giorni prima le operazioni preliminari. Circa una decina le persone che hanno partecipato all’assalto, ma nei giorni precedenti avevano rubato un furgone a San Teodoro e almeno tre auto.

Un’utilitaria e il Daily sono stati piazzati in mezzo alla carreggiata e incendiati per fermare il blindato coi tre vigilantes a bordo, che si son trovati in due mezzi in fiamme che bloccavano le due corsie. Con l’intervento immediato dei carabinieri Cacciatori di Sardegna, i banditi si sono dovuti dare alla fuga durante il conflitto a fuoco, a bordo di altre due auto rubate in precedenza.

I due mezzi sono stati trovati qualche ora dopo nelle campagne di Bolotana, in località Badde Salighes. I malviventi avevano dato fuoco anche a quelle due auto per cancellare tutte le loro tracce. Lì avranno preso altre auto e non è escluso che ci fossero complici per aiutarli in questa ultima fase della fuga. Ora carabinieri e polizia li stanno cercando nel Nuorese, ma stanno tenendo sotto controllo ogni angolo della Sardegna.

