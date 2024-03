Un evento a Tempio per ricordare i due cittadini benemeriti

L’evento a Tempio.

Il 21 marzo 2023 l’amministrazione comunale di Tempio Pausania ha istituito un evento commemorativo per ricordare le figure di due concittadini, Paola Scano e Italo Petitta, che durante la loro vita si sono distinti per importanti e pregevoli gesti di solidarietà nei confronti della comunità e, particolarmente, nei confronti dei giovani e degli studenti della città.

Proseguendo l’iniziativa nata lo scorso anno, il prossimo 21 marzo a Tempio si terrà una serata a oro dedicata, intitolata “Una farfalla tra le nuvole” e articolata in due momenti, con la finalità di rinnovare il ricordo del loro prezioso contributo e, soprattutto, per far conoscere ai giovanissimi studenti delle scuole cittadine le numerose iniziative benefiche e culturali da loro portate avanti con l’associazione “Gli amici di Monica”, fondata dopo la prematura scomparsa della loro amata figlia, con l’auspicio che il loro esempio possa contribuire a veicolare i preziosi valori dell’amicizia e della solidarietà.

Alle ore 16 presso lo Spazio Faber, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Tempio Gianni Addis, dell’assessore ai Servizi sociali Anna Paola Aisoni e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Monica Liguori, si terrà un reading di una selezione di poesie tratte dalla raccolta “Un anno di amore per Monica” scritto da Paola Scano. L’evento vedrà la partecipazione degli alunni e degli insegnanti della scuola media di Tempio e il contributo musicale degli insegnanti dei corsi musicali della scuola.

Seguirà, alle ore 18 presso la cattedrale San Pietro, la Santa Messa in memoria di tutti i giovani scomparsi prematuramente, con la partecipazione del coro Gabriel.

