Le iniziative del Comune di San Teodoro per il Giorno della Memoria

Gli appuntamenti e gli eventi.

L’Associazione Culturale Kindà in collaborazione con il Comune di San Teodoro e il delegato alla Cultura, Massimo Oggiano, organizzano “Il Giorno della Memoria 2019” (74° anniversario). Un evento, quello che commemora la Shoah, a cui l’Amministrazione e la Kindà tengono in modo particolare e che coinvolge adulti e ragazzi; sono infatti proprio questi ultimi chiamati a non dimenticare e tramandare la memoria. Saranno due i momenti del ricordo e della memoria, domenica 27 e mercoledì 30 gennaio.

Domenica 27 gennaio, a partire dalle ore 18.30, verrà allestita presso il foyer del teatro La Cupola, una mostra fotografica dal titolo “La persecuzione degli ebrei in Italia 1939/1945” composta da 38 panelli.

La Mostra (fornita da CDEC -Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea), ad ingresso gratuito, racconta, attraverso i documenti dell’epoca, la persecuzione subita dagli Ebrei in Italia e mette in luce sia la storia collettiva, sia le vicissitudini dei singoli. Durante la mostra si potrà assistere al reading organizzato dagli alunni delle terze classi dell’Istituto Comprensivo di San Teodoro.

Mercoledì 30 gennaio, alle ore 10,00, presso il teatro comunale, è prevista la proiezione del film , “un sacchetto di biglie”, per i ragazzi del locale Istituto scolastico ed alle ore 20:30 (ingresso gratuito) avrà luogo lo spettacolo teatrale “Memorie” di Marta Proietti. Lo spettacolo nasce per “il Giorno della Memoria” ma affronta temi di grande attualità quali l’intolleranza, l’odio e la mancanza di rispetto per la diversità.

Durante lo spettacolo a quelli più seri, si alterneranno momenti “leggeri” durante i quali verrà coinvolto il pubblico in sala. I testi sono molto variegati e i personaggi, interpretati da due attori, si muovono su un palco scarno con una scenografia semplice ma simbolica come una sedia, una valigia, un pupazzo/Hitler. Le diverse scene/storie sono accompagnate da suoni e musiche e contributi video/immagini.

(Visited 68 times, 68 visits today)