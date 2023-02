La proiezione del film “La Sedia” girato in Gallura.

È stato girato tra San Teodoro, Budoni e Azzanì il film “La Sedia” di Gianluca Vassallo, la cui copia lavorazione sarà presentata domenica 19 febbraio, alle ore 21, al Teatro Comunale di San Teodoro. La proiezione, ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Sarà presentato secondo una prassi consolidata nei paesi anglosassoni in cui le produzioni cinematografiche, prima di portare un film nel mondo, prima di farlo circuitare nei festival e nei cinema, fanno incontrare l’opera alle comunità che hanno ospitato le riprese. Il film è stato girato in soli 15 giorni l’estate scorsa, con grande dedizione di tutti alla storia, a partire dal protagonista, Michele Sarti, al terzo lavoro con Vassallo.

Il cast è inoltre composto da Renzo Cugis, Bianca Maria Lai, Giuseppe Boy, Noemi Medas, Tiziano Polese, Tiziana Troja (anche aiuto regista e straordinaria coach attoriale), Matteo Nicoletta, Michela Sale Musio, Andrea Sestini, il piccolo Santiago Zarra (al suo debutto), e Angelo Zedda. Le musiche invece sono state composte dai Tanake.

Il film è stato prodotto da Maddalena Satta per White Box Studio e da Tiziana Troja e Michela Sale Musio per Lucido Sottile, finanziato esclusivamente con risorse private delle rispettive aziende, del regista e con un apporto volontario di decine di sostenitori del progetto.

La trama narra di un uomo di nome Pietro, che cerca il fratello alla morte del padre, per contendersi l’unica cosa che questi ha lasciato loro in eredità: una sedia. La sedia, che è assieme l’oggetto quotidiano più semplice di ogni vita e metafora del trono, diventa la croce di Pietro che attraverserà “l’estate del diavolo”, trascinandola come un Cristo civile, politico, poetico incontrando il caso che assumerà la forma della sua coscienza, nel suo cammino verso la verità. La proiezione è stata possibile grazie alla concessione del Teatro Comunale da parte dell’Assessorato al Turismo e agli Eventi del Comune di San Teodoro.