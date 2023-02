Conto alla rovescia per la sfilata dei carri a Olbia, ordinanza del sindaco

L’ordinanza di Carnevale a Olbia.

Conto alla rovescia per la sfilata del “Su Carrasegare olbiesu”, ovvero il Carnevale di Olbia. La manifestazione si terrà il 21 febbraio dal primo pomeriggio, ma gli eventi carnevaleschi sono già entrati nel vivo in città già da ieri 16 febbraio.

Sarà una sfilata di carri allegorici, che coinvolgerà diverse vie cittadine. Per questo motivo, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha firmato un’ordinanza per far trascorrere in sicurezza e allegria l’evento così atteso dagli abitanti. “Siamo felici di poter accogliere questa manifestazione, dopo gli anni di limitazioni dovuti alla pandemia – afferma il primo cittadino – .Come sempre, è importante divertirsi con giudizio e nel rispetto delle regole per evitare incidenti. Per questo, abbiamo emesso la consueta ordinanza”.

Dalle ore 14 alle ore 21 del giorno 21 febbraio 2023, nell’area individuata quale percorso per la sfilata dei carri allegorici (via Escrivà, via Principe Umberto, via Genova, il lungomare di Olbia, via Redipuglia sino alla rotonda di via Roma), sono vietati il consumo, la detenzione e la vendita per asporto, sia in forma fissa che ambulante, di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine. I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i titolari di licenza ambulante dovranno somministrare bevande da asporto esclusivamente in bicchieri di carta o di materiale compostabile, evitando quanto più possibile l’utilizzo della plastica. E’ fatto inoltre divieto di utilizzo di spray urticanti e similari.