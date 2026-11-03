Olbia in lutto per la scomparsa di Teresa, stimata dipendente della Conad

Addio a Teresa Cazzari.

Olbia in lutto per la scomparsa prematura di Teresa Cazzari. Era molto conosciuta in città, dove lavorava come dipendente della società Conad. Teresa, che lascia due giovani figli, è ricordata da tutti i suoi colleghi, parenti e amici come una donna gentile e pronta ad aiutare il prossimo.

La sua scomparsa ha lasciato un grande dolore a Olbia, città che è già stata colpita recentemente da due lutti. Sui social si aggiungono intanto numerose manifestazioni di affetto, stima e riconoscenza da parte di quanti l’hanno conosciuta, segno della sofferenza che gli olbiesi provano per la scomparsa di Teresa. I funerali si sono svolti oggi, martedì 3 novembre, alle ore 14:30 nella Chiesa di San Francesco a Trainu Moltu, partendo dall’abitazione della madre in via Trainu Moltu 18.

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