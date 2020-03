Blocco di granito caduto da un tir a San Teodoro.

Un enorme blocco di granito è scivolato dal rimorchio di un tir che dalla rotatoria dell’entrata di San Teodoro si stava dirigendo verso la quattro corsie.

Il blocco quadrato, probabilmente non fissato a dovere, si è scaraventato sul lato della rotatoria e fortunatamente non ha creato danni se non tanto spavento alle auto che percorrevano il tratto di strada dietro il tir.

Su luogo è intervenuta la pattuglia della polizia stradale che sta effettuando i sopralluoghi. Si consiglia massiva cautela in prossimità della rotatoria.

