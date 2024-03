Addio a Ninetto Marongiu, ex maestro e fu assessore di San Teodoro

Addio a Ninetto Marongiu.

San Teodoro è in lutto per la scomparsa a 69 anni di Ninetto Marongiu. E’ stato maestro per diverse generazioni dei bimbi del paese gallurese. Non soltanto insegnante, ma anche impegnato nella politica del paese. Marongiu, infatti, è stato anche assessore del Comune di San Teodoro.

Il dolore degli ex alunni.

Sono tanti ad apprendere con dolore la notizia della scomparsa Ninetto Marongiu. Oggi per molti abitanti di San Teodoro è una giornata molto triste, soprattutto per gli ex alunni del 69enne, che lo ricordano come un uomo dalle buone maniere, che si dedicava al suo lavoro con passione. “Le sue lezioni non solo ci hanno insegnato le materie – è il messaggio lasciato dagli ex alunni di Ninetto -, ma anche il valore dell’amore, gentilezza e della perseveranza. Ci mancherà enormemente, ma il suo spirito vivrà sempre nei cuori di coloro che ha toccato con la sua passione e il suo impegno”. Ninetto lascia una moglie e due figli e una comunità intera che nutriva per lui una stima profonda.

