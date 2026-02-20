Violento incidente sulla sopraelevata di Olbia, ci sono feriti

L’incidente sulla sopraelevata di Olbia.

Disagi consistenti alla circolazione questa mattina sulla sopraelevata di Olbia, dove poco dopo le 8:30 un incidente ha mandato in tilt la viabilità cittadina. Nell’impatto sarebbero rimaste ferite alcune persone. Il traffico lungo l’arteria in direzione sud ha subito un rallentamento fino a bloccarsi quasi del tutto, con il normale flusso di veicoli che si è trasformato in una lunga coda nel pieno dell’orario di punta.

Le ripercussioni si sono estese in breve tempo anche alle strade circostanti, interessando l’intero sistema viario urbano. Particolarmente critica la situazione nel tunnel, dove gli automobilisti diretti sia verso il centro sia in uscita dalla città si sono trovati fermi in file prolungate. I tempi di percorrenza si sono allungati sensibilmente rispetto alla media, rendendo complicati gli spostamenti per numerosi pendolari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire quanto accaduto. Le pattuglie hanno inoltre lavorato per regolare il traffico e favorire, per quanto possibile, il deflusso dei veicoli mentre venivano effettuate le operazioni di rimozione.

