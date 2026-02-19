Nuovi problemi con l’acqua, i lavori di Abbanoa in Gallura

I lavori di Abbanoa nell’impianto di potabilizzazione in Gallura.

Un fermo programmato dell’impianto di potabilizzazione dell’Agnata comporterà possibili disservizi idrici in numerosi centri del nord-est della Sardegna nella giornata di martedì 24 febbraio. Dalle ore 8 alle 19, infatti, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sulle sezioni potabili e di filtrazione della struttura, operazioni definite improrogabili e di particolare rilevanza tecnica, che renderanno necessaria la sospensione temporanea del processo di potabilizzazione e della conseguente erogazione dell’acqua.

A causa dei lavori, potrebbero registrarsi riduzioni di portata e di pressione nella rete idrica, con eventuali interruzioni parziali del servizio. Le criticità potrebbero interessare il centro abitato di Olbia e le frazioni di Berchiddeddu e Pittulongu, oltre alle zone di Murta Maria e Porto Istana. Disagi sono possibili anche nei territori di Loiri con la frazione di Porto San Paolo, a Golfo Aranci e relative località, così come nei comuni di Padru, Telti e Monti. La stessa situazione potrà riguardare il Distretto 5, dove è prevista l’interruzione della fornitura dal sollevamento idrico di Monte Freare, oltre ai centri di Luogosanto e Sant’Antonio di Gallura. Possibili ripercussioni sono indicate anche per Arzachena e le sue frazioni, per Palau e per La Maddalena.

Secondo quanto comunicato, il ritorno alla normale erogazione è previsto a partire dalle ore 23:30, salvo imprevisti che potrebbero rendere necessarie ulteriori verifiche tecniche. Durante le operazioni, i serbatoi di accumulo che alimentano le reti di distribuzione saranno monitorati costantemente per permettere una ripresa graduale e controllata del servizio. In seguito allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte, alla riattivazione del flusso potrebbero manifestarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua.

