Il servizio di Federconsumatori Gallura.

Federconsumatori Gallura offre l’opportunità a giovani collaboratori di partecipare al Progetto “Sguardi Vigili” del Servizio Civile Universale. La sede di Olbia, situata in via Del Piave 42/b, dispone di un posto per un volontario o una volontaria con età compresa tra i 18 e i 28 anni, offrendo l’occasione di vivere un’esperienza diretta con l’utenza. Il volontario si occuperà sia di attività di front-office che di back-office, partecipando anche a iniziative di promozione, diffusione e sensibilizzazione sui diritti dei consumatori.

Il progetto ha una durata di 12 mesi, durante i quali il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile garantiranno un compenso mensile di 507,30 euro. La scadenza per presentare la candidatura è fissata per il 15 febbraio alle ore 14, attraverso il sito domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, consentendo l’invio dell’istanza di partecipazione attraverso pc, tablet o smartphone.

Federconsumatori Sardegna, aderendo nuovamente al bando del Servizio Civile Universale, amplia le opzioni di scelta includendo Olbia, oltre alla sede di Cagliari, dove l’associazione mette a disposizione 3 posti. Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile visitare le pagine social e il sito di Federconsumatori Sardegna o contattare il numero 342/5079216.

