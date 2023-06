La prima edizione di PuntAldiaPlogging.

Scatta il conto alla rovescia verso la prima edizione di “PuntAldiaPlogging” la prima eco-walking dedicata alla difesa dell’ambiente nel territorio di Puntaldia e le sue meravigliose spiagge circostanti nel Comune di San Teodoro.

Sabato 24 giugno, alle ore 8:30, avrà inizio la camminata ecologica aperta al pubblico di ogni età e a partecipazione gratuita, che si snoderà lungo un percorso di circa 3,5 chilometri attorno a Puntaldia. L’obiettivo di PuntAldiaPlogging è quello di monitorare e, se necessario, raccogliere tutto ciò che rappresenta una minaccia per l’ambiente e per il decoro della nostra natura.

L’iniziativa, che vede il pieno supporto e la partecipazione del Comune di San Teodoro nasce in stretta sinergia con Plastic Free Onlus, una delle più importanti associazioni di volontariato in Italia, presente con oltre 1000 delegazioni, impegnata nella sensibilizzazione sul tema di un mondo libero da plastica e rifiuti.

PuntAldiaPlogging 2023 sarà anche l’occasione per lanciare da questo spicchio di Sardegna un forte messaggio di attenzione alla difesa dell’ambiente e all’adozione dei migliori comportamenti per la più accurata gestione della raccolta differenziata.

Per essere protagonisti di PuntAldiaPlogging 2023 basta iscriversi sul sito https://www.plasticfreeonlus.it selezionando direttamente l’evento in questione. L’iscrizione è gratuita. Per chi lo desidera è possibile anche associarsi a Plastic Free Onlus o fare una donazione libera alla stessa associazione sempre attraverso il sito ufficiale.

L’appuntamento per tutti è fissato nella piazzetta centrale di Puntaldia alle ore 8:30 di sabato 24 giugno con ritorno nello stesso punto di partenza verso le ore 12 dove i partecipanti potranno verificare il risultato del proprio impegno e salutarsi con un aperitivo rigorosamente “plastic free” offerto dal Consorzio di Puntaldia.

A testimonianza dell’impegno profuso in questa iniziativa, nella quale Puntaldia si pone, nel pieno rispetto dell’ambiente, come luogo ideale per una vacanza sostenibile e responsabile, verrà regalata, a tutti i partecipanti, una maglietta con logo PlasticFree.

