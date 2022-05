L’evento a San Teodoro.

Si terrà a San Teodoro il 21esimo Raduno Internazionale Africa Twin MC Italia, il motoraduno che ogni anno, coinvolge circa un centinaio di appassionati e si svolge in una diversa regione italiana alla scoperta della bellezza paesaggistica e delle eccellenze italiane.

Quest’anno il Club della Honda ha scelto la Gallura ed in particolare, San Teodoro coadiuvato dal supporto logistico organizzativo di Gallura Custom di Albert.one. In questa occasione anche Honda Italia sarà presente nel paese, con un suo stand per promuovere e far provare le nuove moto al pubblico. Non è la prima volta che il club sceglie l’Isola, infatti, nel 2008 era già sbarcato in Sardegna.

A causa del covid si dovranno rispettare tutte le disposizioni ed obblighi vigenti per poterlo svolgere in piena sicurezza e divertimento. L’evento avrà il patrocinio del Comune di San Teodoro, prevede percorsi off road e on road in tutti i giorni di manifestazione con visite e soste turistico-gastronomiche locali. Le varie tappe con partenza da San Teodoro toccheranno vari siti della Gallura, con visite guida. L’evento curato dal Club Honda nazionale e dal Club gemellato della Regione Sardegna, è aperto a tutti i possessori di Africa Twin, anche solo x una o due tappe. Info modalità partecipazione, iscrizioni e costi ; alberto@africatwinclub.org

Il programma.

Giornate Pre-raduno: in vacanza con il club

28-29/05: Giornate Libere. Pranzi e cene liberi.

30/5: Per chi vuole: Sa Conca Run

(costo 30€ dettagli top secret non fate domande!)

Prenotazione obbligatoria entro il 15 maggio.

31/5 – 01/6: Giornate Libere. Pranzi e cene liberi.

01/6: Per chi vuole: Pranzo presso Agriturismo “Li Sciappeddi” (€ 40.)

Di tutto di più della cucina Gallurese, porcetto compreso.

Prenotazione obbligatoria entro il 15 maggio.

Giornate di Raduno

02/6: Arrivo ai porti.

Raggruppamento dei nuovi arrivati al Porto di Olbia presso Bar Il Faro, colazione.

Consegna per chi vuole dei bagagli al Furgone assistenza di Gallura Custom che li porterà in Hotel

Partenza del gruppo dagli Hotel, Tour road Km 267.

Riunione di tutti i partecipanti al porto di Olbia e partenza tour stradale.

Pranzo a Sennori e gemellaggio con il Gruppo Sardegna.

Aperitivo a San Teodoro

Rientro agli Hotel. Briefing. Cena.

03/6: Tour stradale: direzione centro Sardegna con passaggio a Genna Silana.

Degustazione formaggi presso il Caseificio Gruthas di Urzulei. Km 299.

Pranzo al ristorante Santa Barbara nell’omonimo parco.

Tour Offroad: verso gli sterratoni del Monte Limbara, percorsi scorrevoli con difficoltà medio bassa. Pranzo sul percorso con prodotti tipici. Circa 200Km.

Aperitivo per entrambi i gruppi presso Gallura Custom Cycles, nella Zona Artigianale, con prodotti tipici sardi offerti da “Sa Pintura” con sede a San Teodoro.

Rientro in Hotel. Briefing. Cena.

04/6: Tour stradale: verso il nord, Costa Smeralda e Gallura, passaggio a Porto Cervo e sosta al Riva Azzurra di Cannigione x aperitivo. Km totali 255.

Pranzo presso il ristorante Marlin di Santa Teresa di Gallura.

Tour Offroad: direzione sud, Torpè, Siniscola e Orosei. Percorso di media difficoltà con qualche tagliafuoco. Pranzo in zona Capo Comino con prodotti tipici. Circa 200Km.

Rientro in Hotel

Cena di Gala, con Autorità locali e consegna riconoscimenti.

05/6: Colazione saluti e partenza.