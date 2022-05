Incidente con il monopattino ad Arzachena.

E’ piombato dal nulla con il monopattino da un incrocio schiantandosi contro un’auto. L’incidente è accaduto ieri, intorno alla mezzanotte, quando un giovane originario di Sassari residente ad Arzachena è uscito dall’incrocio di via Aldo Moro scontrandosi contro l’auto guidata da un imprenditore di Tortolì.

Per il giovane, che è caduto violentemente a terra, si è reso necessario l’intervento, prima da parte dell’autista e poi di un’ambulanza del 118 che lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo di Olbia in codice rosso. Fortunatamente, il ragazzo ha riportato soltanto alcune contusioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Arzachena con il supporto della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia e dalle prime ricostruzioni, supportate anche da alcune testimonianze, pare che il sassarese, che viaggiava su via Dettori non avrebbe rispettato un segnale di stop all’incrocio con via Aldo Moro. Entrambi sono stati sottoposti alla prova dell’alcool test e sono risultati negativi.