La rete idrica di San Teodoro si rifà il look e non mancano i disagi

I lavori alla rete idrica di San Teodoro.

Nel comune di San Teodoro proseguono le operazioni di riqualificazione della rete idrica, con interventi programmati per mercoledì 11 marzo che prevedono il collegamento della nuova condotta realizzata in via Rinaggiu alla rete esistente. L’esecuzione dei lavori comporterà l’interruzione dell’erogazione idrica in tutto l’abitato dalle ore 8 alle 18 circa, con possibili cali di pressione e sospensioni temporanee del servizio. Le operazioni richiedono la chiusura del flusso d’acqua nelle tubature per consentire le connessioni nei nodi idrici lungo via Rinaggiu, in corrispondenza degli incroci con le vie Molise e La Padula, mentre le vecchie tubature verranno scollegate contestualmente.

Il gestore del servizio idrico, Abbanoa, ha assicurato che il servizio riprenderà a pieno regime al termine dei lavori, impegnandosi a contenere al minimo l’orario di interruzione e a riattivare l’erogazione anticipatamente qualora gli interventi fossero completati in anticipo. I cittadini sono invitati a segnalare eventuali anomalie tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. È stato inoltre sottolineato che al momento della ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe presentare temporanea torbidità dovuta allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte. L’intervento rientra in un programma più ampio volto a migliorare l’efficienza e la sicurezza della rete idrica comunale, riducendo perdite e garantendo un servizio più stabile ai residenti.

