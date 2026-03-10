Modifiche alle fermate dei bus a Calangianus, cosa sapere

La fermata del bus a Calangianus.

Oggi, martedì 10 marzo, il servizio di trasporto pubblico a Calangianus subirà una modifica temporanea a causa dell’indisponibilità della fermata “Calangianus Municipio“. Le corse che normalmente effettuano la sosta in via Marconi, nelle vicinanze delle scuole medie ed elementari, saranno deviate verso una fermata alternativa in piazza Santa Lucia.

L’amministrazione comunale ha comunicato l’informazione ai cittadini per garantire una fruizione ordinata del servizio e ridurre possibili disagi agli utenti, invitando gli studenti e i pendolari a utilizzare la fermata sostitutiva fino al ripristino della normale operatività della sosta originaria.

