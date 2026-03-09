Lavori al potabilizzatore di Buddusò, diversi comuni senz’acqua

I lavori al potabilizzatore in Gallura.

Giovedì 12 marzo l’impianto di potabilizzazione di Sos Canales, situato nel comune di Buddusò e parte integrante dell’Acquedotto Goceano, subirà un’interruzione temporanea per consentire la sostituzione di alcune apparecchiature idrauliche da parte dei tecnici di Abbanoa. L’intervento, programmato dalle 8:30 alle 18, comporterà la sospensione del processo di potabilizzazione, con conseguenze dirette sulla distribuzione dell’acqua nei comuni serviti.

Durante la sospensione, l’erogazione idrica continuerà a essere assicurata dalle riserve presenti nei serbatoi dei centri abitati, che interesseranno Buddusò, Alà dei Sardi, Osidda, Nule, Bono, Benetutti, Onanì, Lula, Bitti, Orune e Lodè. Tuttavia, una volta esaurite le scorte, potrebbero verificarsi cali di pressione e interruzioni temporanee, in particolare nelle aree situate a quote più elevate. Gli utenti potrebbero inoltre notare un cambiamento temporaneo della qualità dell’acqua, che potrebbe presentarsi leggermente torbida a seguito dello svuotamento e del successivo riempimento delle condotte.

I tecnici di Abbanoa hanno assicurato che saranno adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i tempi di sospensione e per ripristinare l’erogazione prima del previsto qualora i lavori si concludessero in anticipo. Per ogni eventuale segnalazione di guasti o anomalie, gli utenti possono contattare il servizio di assistenza attraverso il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. Al termine dell’intervento, l’impianto tornerà a funzionare regolarmente, riprendendo a pieno regime la distribuzione dell’acqua a tutte le comunità interessate. L’intervento rientra nel programma ordinario di manutenzione degli impianti gestiti da Abbanoa, volto a garantire la continuità e la qualità del servizio idrico nell’area del Goceano.

Le operazioni di sostituzione delle apparecchiature idrauliche, benché temporaneamente invasive, sono considerate necessarie per assicurare l’efficienza del sistema di potabilizzazione e prevenire eventuali malfunzionamenti futuri, contribuendo alla gestione ottimale delle risorse idriche a disposizione dei Comuni interessati.

