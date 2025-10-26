Interventi per migliorare la sicurezza urbana e la mobilità sostenibile.

A San Teodoro sono ripartiti i lavori pubblici dopo la stagione estiva. Ruspe e operai sono tornati in azione per dare avvio a una serie di interventi strategici, sospesi nei mesi scorsi per non interferire con il turismo, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la sicurezza del territorio.

Tra i principali cantieri riaperti figura quello per la realizzazione delle nuove reti di drenaggio urbano, un intervento dal valore complessivo di 455 mila euro che interessa via Alghero, parte di via del Tirreno e via Olbia. I lavori, iniziati l’8 ottobre, prevedono la chiusura temporanea di via Alghero a partire dall’incrocio con via del Tirreno, mentre l’accesso sarà garantito da via Gramsci.

La passerella alla Cinta e i progetti di mobilità ciclabile

Hanno preso il via anche i lavori per la nuova passerella in legno sulla spiaggia della Cinta, destinata a collegare i tratti pedonali già esistenti, rendendo più agevole e sicuro il passaggio dei visitatori lungo il litorale. L’intervento rientra nel piano di riqualificazione finanziato con risorse del Pnrr, volto a rendere le aree costiere più accessibili e ordinate.

Parallelamente, sono ripresi i lavori nella frazione di Suaredda di Supra, legati al completamento del progetto di rigenerazione urbana. Nei prossimi giorni verranno inoltre avviati i cantieri per le piste ciclabili di via Gramsci, via Sardegna e via della Laguna, fino al nuovo collegamento verso Capo Coda Cavallo.

L’amministrazione: “San Teodoro cambia e si rinnova”

Il Comune di San Teodoro ha ringraziato i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante lo svolgimento dei lavori, definendo questi interventi come “fondamentali per la comunità”. Le opere, spiegano dall’amministrazione, rappresentano un passo concreto verso una San Teodoro più sicura, sostenibile e moderna.

