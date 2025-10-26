Calangianus in lutto per Omar Masia, il cordoglio del sindaco

Cordoglio a Calangianus per la morte di Omar Masia.

Il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha espresso profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Omar Masia, giovane di 26 anni vittima di un incidente avvenuto nella notte lungo la strada che collega Baldu a L’Agnata, nel territorio di Tempio Pausania. La Bmw su cui viaggiava insieme a quattro amici è uscita di strada precipitando da un ponte. Nell’impatto, Omar ha perso la vita, mentre gli altri quattro ragazzi a bordo sono rimasti feriti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

“Questa mattina la nostra comunità si è risvegliata con una notizia che ci ha lasciati senza parole. Una notizia sconvolgente – ha affermato il sindaco Fabio Albieri -. Una tragedia terribile nella notte, sulla strada Baldu-L’Agnata, ha coinvolto cinque giovani. Purtroppo, uno di loro, Omar Masia, di soli 25 anni, ha perso la vita. Un ragazzo solare, pieno di vita, un grande lavoratore. La sua luce, che ha saputo illuminare chiunque lo conoscesse, si è spenta troppo presto”.

Omar Masia, originario di Calangianus, era il figlio di un vigile del fuoco del Distaccamento di Tempio Pausania, la stessa squadra che pochi minuti dopo è intervenuta sul luogo dell’incidente. Una coincidenza che ha reso la tragedia ancora più drammatica per la famiglia e per i soccorritori, chiamati a gestire una situazione dolorosa sul piano umano e professionale.

“Come comunità ci stringiamo con affetto e dolore alla mamma Manuela, al papà Massimiliano, ai familiari e agli amici. Non ci sono parole davanti a una perdita così grande. Solo silenzio, preghiera e un abbraccio che unisce tutti noi. Un pensiero sincero anche agli altri Ragazzi feriti, con l’augurio che possano riprendersi presto. Ciao Omar, riposa in pace”, ha concluso il primo cittadino.

