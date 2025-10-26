Figlio muore in incidente a Tempio, il padre tra i soccorritori

La tragedia dell’incidente a Tempio.

Massimiliano Masia, vigile del fuoco del distaccamento di Tempio, si è trovato a intervenire in una notte drammatica, chiamato a soccorrere il figlio Omar, 26 anni, rimasto vittima di un terribile incidente lungo la strada per l’Agnata. La Bmw su cui viaggiava insieme a quattro amici è precipitata da uno dei piccoli ponti che costeggiano le pendici del Limbara, trasformando un normale ritorno a casa in una tragedia improvvisa.

Omar, originario di Calangianus, dove lavorava come elettricista, non era alla guida al momento dell’incidente. L’impatto è stato violentissimo e il giovane non ce l’ha fatta. Gli altri quattro ragazzi a bordo, pur spaventati e feriti, non hanno riportato lesioni gravi.

Nella zona, dove la copertura telefonica è quasi assente, il conducente è riuscito a uscire dall’auto e a correre a piedi fino a una casa vicina per chiedere aiuto, permettendo ai soccorritori di intervenire tempestivamente.

