San Teodoro: settembre ricco di eventi tra musica, cultura e sport

Settembre è arrivato, ma la stagione turistica a San Teodoro è tutt’altro che finita, pertanto ecco il calendario degli eventi di supporto all’ultima parte di stagione. Mentre in altre località estive si assiste a un graduale calo delle presenze, il comune gallurese continua ad attrarre turisti grazie a un fitto calendario di eventi, che animerà la città fino alla fine del mese. Musica, cultura e sport si fondono per creare un’esperienza unica per residenti e visitatori, garantendo a tutti un mese di divertimento e scoperta.

San Teodoro Jazz: Un inizio musicale.

Il mese è iniziato con la nona edizione del “San Teodoro Jazz“, un festival che ha portato la musica nel cuore della città, tra piazza Gallura, la spiaggia dell’Isuledda e la località Pischera. Questo evento ha regalato agli appassionati del jazz serate indimenticabili in una cornice unica, unendo la bellezza del territorio alla qualità musicale.

Il Sun & Bass.

Dal 7 al 14 settembre si terrà la ventesima edizione del “Sun & Bass“. Festival internazionale di musica elettronica attira ogni anno un pubblico vasto e variegato, proveniente da tutto il mondo.

Musicultura World Festival.

Dall’11 al 15 settembre, San Teodoro ospiterà il “Musicultura World Festival”, un evento dedicato alla musica dei popoli di Finis terrae. Ogni sera, a partire dalle 21:30, piazza Gallura sarà il centro di concerti e spettacoli che faranno rivivere le tradizioni musicali di diverse culture.

Storie di mare e il Memorial Gianluca Mossa.

Il 18 settembre, piazza Garden sarà teatro dello spettacolo “Storie di mare“. Unirà musica e racconti con la partecipazione di Sandro Fresi, Laura Fresi, Alessandro Deiana e Antoni Marras.

Sport: Pesca e World Para Swimming Open Water Cup.

Il 21 e 22 settembre, lo sport diventerà protagonista con il “Memorial Gianluca Mossa“, un raduno di pesca a campo libero che si terrà presso la spiaggia dell’Isuledda.

Uno degli eventi più attesi è la “World Para Swimming Open Water Cup“, che si svolgerà il 22 settembre presso la spiaggia La Cinta. La Coppa del mondo di nuoto paralimpico in acque libere vedrà la partecipazione di atleti da tutto il mondo, portando con sé non solo competizione sportiva, ma anche i valori dell’inclusione e della solidarietà.

Il gran finale con Achille Lauro.

Settembre si concluderà col botto: il concerto di Achille Lauro, previsto per il 28 settembre in piazza Gallura. Questo evento rappresenta il culmine di una stagione straordinaria per San Teodoro, che ha visto un flusso costante di turisti e una serie di manifestazioni di alto livello.

Un mese di eventi per tutte le età.

Il settembre di San Teodoro ha pensato anche ai bimbi e agli amanti dell’antiquariato e dell’arte. Il 24 settembre, i più piccoli potranno divertirsi con lo spettacolo dei “Barbarici Ridicoli” in piazza Gallura. Per tutto il mese, inoltre, il “Mercato delle Arti e dei Mestieri” sarà una tappa obbligata per chi vuole scoprire l’artigianato locale e le tradizioni della Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui