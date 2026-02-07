Un ballerino di San Teodoro all’inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina

“Un nostro concittadino alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026”, il Comune di San Teodoro festeggia l’evento. “C’è un momento in cui il talento incontra la visione, e il sogno diventa realtà. Siamo immensamente orgogliosi di celebrare Mattias Amadori , nostro concittadino, selezionato come danzatore professionista per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Scelto personalmente dalla coreografa Macia Delprete insieme a Balich Wonder Studio, Mattias fa parte di un gruppo esclusivo di 10 professionisti, chiamati a rappresentare un’idea di danza autentica, contemporanea e profondamente umana”.

“Classe 1998, con una formazione che unisce danza classica, contemporanea e Hip Hop Freestyle, Mattias ha costruito il suo percorso con dedizione, studio e coraggio, affermandosi tra battle internazionali, teatro, televisione e progetti artistici di alto livello, fino al Premio Speciale Artista Urban vinto nel 2024.

La sua presenza alle Olimpiadi non è solo un traguardo personale, ma il simbolo di una generazione che rompe i canoni, valorizza l’unicità e porta sul palco verità, identità e passione. Da tutta la nostra comunità: grazie Mattias per rappresentarci nel mondo”.



