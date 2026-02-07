Incidente tra un’auto e una moto, un ferito in ospedale a Olbia

Un ferito in un incidente a Olbia

Ennesimo incidente per le strade di Olbia, nello scontro tra una moto e un’auto è rimasto ferito il centauro. Lo scontro è avvenuto in tarda mattinata in via Donizetti, all’altezza dell’incrocio con via Verdi. La moto è finita contro l’auto e il conducente è stato sbalzato al suolo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e gli operatori hanno accompagnato il ferito al Pronto soccorso con assegnato codice giallo. Gli agenti della Polizia locale di Olbia si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e le responsabilità.

