La Maddalena, il piano del parco per proteggere i pini di Caprera

I pini di Caprera hanno superato indenni l’ondata di maltempo, mostrando i primi risultati del Piano predisposto dal parco.

A un anno dai primi interventi di diradamento, i risultati confermano l’efficacia della collaborazione tra Ente Parco e Agenzia Forestas. Le pinete hanno superato indenni le recenti ondate di maltempo.

Il piano di gestione forestale che ha interessato le pinete ricreative di Caprera — nello specifico le aree di Cavalla Marsala, Pineta dei Mille e Pineta di Stagnali —tracciato dall’Ente Parco è ampiamente positivo.

La conferma della validità degli interventi è arrivata dai recenti eventi meteorologici avversi. Nonostante le forti raffiche di vento e le piogge intense che hanno colpito l’arcipelago, i soprassuoli sottoposti a diradamento hanno dimostrato una straordinaria capacità di resilienza, confermando l’efficacia delle operazioni di gestione forestale nel garantire la stabilità e la sicurezza delle aree.

Il successo dell’operazione è frutto di una sinergia tecnica tra l’Ente Parco e l’Agenzia Forestas.

Alla luce di questi esiti positivi, l’Ente Parco ha già programmato la prosecuzione degli interventi di manutenzione e cura sui restanti soprassuoli di propria pertinenza, con l’obiettivo di estendere questo modello di gestione sostenibile e protezione del patrimonio boschivo a tutto il territorio.

